Дети руководителя Госдепа США отметили Хеллоуин в Белом доме.

Дочь американского секретаря Энтони Блинкена оделась на Хэллоуин в цвета украинского флага, а сын – в форму цвета хаки, очень напоминающую ту, в которой постоянно появляется на публичных мероприятиях лидер киевского режима Владимир Зеленский. Видеозапись с мероприятия опубликована в социальных сетях. В кадре показано, как дети подходят к президенту США, который раздавал участникам сладости в честь праздника.

Напомним, что Владимир Зеленский часто вызывает осуждение как за границей, так и на Украине из-за формы цвета хаки, в которой он появляется в видеообращениях и на официальных мероприятиях. Ранее член Конгресса США Марджори Тейлор Грин, комментируя его внешний вид на Генеральной ассамблее ООН, заявила в социальных сетях о том, что политику следовало бы надеть галстук и костюм, так как он требует от властей США денежной поддержки. Также чешский журналист Роман Блашко в интервью для местного издания Myśl Polska заявил о том, что Владимир Зеленский оскорбляет союзников своим внешним видом на встречах на высоком уровне.

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Фото и видео: YouTube / Sky News