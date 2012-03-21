Израиль объявил о расширении операции в секторе Газа

Даниэль Хагари рассказал о работе армии Израиля в палестинском анклаве.

Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал бригадный генерал, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Эксперт заметил, что в заявлении военнослужащие указали на то, что они призывают весь народ, находящийся на западном берегу немедленно выйти на демонстрации и сражаться против оккупантов.

В продолжение наступления, которое мы проводили в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные войска расширяют наземную деятельность. Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ

Американский телеканал Fox News заметил, что в секторе Газа прогремела серия громких взрывов.Над палестинском анклавом работает артиллерия, ведутся танковые обстрелы. Кроме того, на территории наблюдаются истребители, не работает связь и интернет. Военное крыло ХАМАС уведомило о том, что занимаются отражением израильского наземного вторжения в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж.

В Израиле сообщили, что в Газе удерживают не менее 203 заложников.

Фото и видео: YouTube / Israel Defense Forces