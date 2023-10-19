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В Израиле сообщили, что в Газе удерживают не менее 203 заложников

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Даниэль Хагари рассказал о статистике по удерживаемым лицам ХАМАСом.

Подтвержденное еврейским государством количество удерживаемых людей палестинскими радикалами из ХАМАС в секторе Газа заложников достигло 203. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с местными журналистами сделал местный официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Жертвами атаки стали 306 военнослужащих из ЦАХАЛа. Специалист добавил, что говорит о статистике, которая собиралась с 7 октября.

ВС располагают "подтвержденной информацией о 203 удерживаемых в секторе Газа заложниках.

Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ

ЦАХАЛ опубликовал свои доказательства непричастности к удару по больнице в Газе.

Фото и видео: YouTube / Israel Defense Forces

Теги: даниэль хагари, заложники, израиль, палестина, сектор газа, хамас, цахал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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