В Израиле сообщили, что в Газе удерживают не менее 203 заложников

Даниэль Хагари рассказал о статистике по удерживаемым лицам ХАМАСом.

Подтвержденное еврейским государством количество удерживаемых людей палестинскими радикалами из ХАМАС в секторе Газа заложников достигло 203. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с местными журналистами сделал местный официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Жертвами атаки стали 306 военнослужащих из ЦАХАЛа. Специалист добавил, что говорит о статистике, которая собиралась с 7 октября.

ВС располагают "подтвержденной информацией о 203 удерживаемых в секторе Газа заложниках. Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ

ЦАХАЛ опубликовал свои доказательства непричастности к удару по больнице в Газе.

Фото и видео: YouTube / Israel Defense Forces