Армия Израиля сообщила об отсутствии характерной воронки на кадрах больницы Газы

Военнослужащие обратили внимание на отсутствие воронки от взрыва.

Пресс-служба Армии обороны еврейского государства опубликовала в интернете кадры, сделанные с беспилотника. По мнению военнослужащих Израиля эти снимки показывают, что взрыв на территории больницы, расположенной в секторе Газа, был вызван не их боеприпасом. В противном случае бы на земле осталась воронка в размере от семи до 19 метров в диаметре.

Нет видимых признаков кратера или существенного ущерба зданиям. комментарий ЦАХАЛ к фотографии места взрыва в больнице в Газе

Дополнительно на фотографиях замечены следы от крупного пожара, сгоревшая парковка и изрешеченные шрапнелью крыши соседних домов. Однако воронка на участке не фиксируется. Израильские военнослужащие также приводят в качестве примеров кратеров от израильских боеприпасов, которые должны были остаться, две воронки диаметром 7 и 19 м, заснятые с беспилотника.

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Фото и видео: ЦАХАЛ