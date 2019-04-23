Захарова: удар по больнице в Газе – преступление и акт расчеловечивания

В МИД РФ оценили трагедию в палестинском анклаве.

Нанесение ракетного удара по больнице в Газе Россия квалифицирует как преступление и акт расчеловечивания. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Относительно вины за трагедию чиновница заметила, что страна исходит из тех заявлений, которые делали власти еврейского государства. В частности, Израиль говорил о том, что атаки будут совершаться по региону, а мирному населению было рекомендовано покинуть территорию, так как гражданским лицам невозможно гарантировать безопасность. В западных СМИ упор был сделан только на осуждение самого удара по госпиталю, как будто он наносил сам себя.

Заявления дополнялись квалификацией проживающих там людей – я прощу прощения за то, что вынуждена это повторять, – "животнообразными" людьми…Очень напоминает ситуацию с Хиросимой и Нагасаки. ...Концепция последних лет заключалась в том, что бомбы падали сами на Хиросиму и Нагасаки, никто их не сбрасывал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова прокомментировала комментарий главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она заметила, что речь идет о типичной тактике коллективного Запада: дать понять мировой общественности о том, что ЕК не такие уж и звери,потому что им жалко людей. Однако при этом политики не называют виновного в ситуации изначально ради того, чтобы затем инкорпорировать того виновного, которого им будет выгодно.

Захарова: гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке может затронуть ЕС.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik