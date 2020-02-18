Власти Китая огласили статистику по больным коронавирусом за последние сутки.

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1868. Число зараженных коронавирусом нового типа в КНР превысило 72 тыс. человек. Это количество за последние сутки увеличилось на 1,8 тысяч. Из больницы выписали более 12,5 тысяч пациентов. Об этом сообщили представители государственного комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

За последние сутки от пневмонии нового типа скончались 98 жителей Китая. Еще 1701 гражданина КНР направили домой после лечения. За пределами страны случаи заражения были выявлены в 25 странах. В этот список вошла и Россия.

Ранее Piter.tv писал о том, что новым коронавирусом заразилась первая россиянка на Diamond Princess.

Видео: YouTube/South China Morning Post