Новым коронавирусом заразилась первая россиянка на Diamond Princess

Женщина находится на японском корабле в зоне карантина.

Новым коронавирусом заразилась первая россиянка. Женщина находится на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщили представители посольства РФ. Подробности устанавливаются.

На данный момент это первый подтвержденный случай заражения данной инфекцией гражданина РФ. Известно, что пассажирка не прошла очередную медицинскую проверку на COVID-19. Сейчас на корабле находится 3,7 тысяч туристов, из которых 24 - граждане России. Коронавирус подтвержден у 454 человек, остальные находятся на карантине.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД прокомментировали вопрос эвакуации россиян с Diamond Princess.

Видео: YouTube/ABC News (Australia)