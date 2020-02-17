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85 новых случаев коронавируса выявлено у пассажиров лайнера в Японии

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Количество заболевших на корабле - 454 человека.

Еще 85 случаев коронавируса выявлено у пассажиров лайнера в Японии. Об этом сообщили журналисты из местного телеканала NHK. Таким образом количество зараженных в Японии увеличилось до 550 человек. Из этого количества 454 случая - инфицированные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

Напомним, что корабль пришвартован в порту города города Йокогама. Более 3,7 тысяч туристов находятся в карантинной зоне до 19 февраля. Коронавирус пока что не перешел на российских граждан, которых на корабле 24 человека.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД прокомментировали вопрос эвакуации россиян с Diamond Princess.

Видео: YouTube/AFP News Agency

Теги: коронавирус, япония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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