85 новых случаев коронавируса выявлено у пассажиров лайнера в Японии

Количество заболевших на корабле - 454 человека.

Еще 85 случаев коронавируса выявлено у пассажиров лайнера в Японии. Об этом сообщили журналисты из местного телеканала NHK. Таким образом количество зараженных в Японии увеличилось до 550 человек. Из этого количества 454 случая - инфицированные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

Напомним, что корабль пришвартован в порту города города Йокогама. Более 3,7 тысяч туристов находятся в карантинной зоне до 19 февраля. Коронавирус пока что не перешел на российских граждан, которых на корабле 24 человека.

Ранее Piter.tv писал о том, что в МИД прокомментировали вопрос эвакуации россиян с Diamond Princess.

Видео: YouTube/AFP News Agency