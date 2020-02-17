Чиновники начнут думать о возможных шагах после завершения карантина.

В МИД прокомментировали вопрос эвакуации россиян с Diamond Princess. Заместитель главы ведомства Игорь Моргулов рассказал "РИА Новостям", что Россия дождется завершения карантина.

Наши граждане находятся пока под наблюдением японских врачей напомнил чиновник

После 19 февраля политики смогут определиться с дальнейшими действиями. На данный момент известно, что на лайнере никто из 24 наших соотечественников не заболел. Напомним, что на корабле находится 2,7 тысячи пассажиров у 355 их которых выявили коронавирус. Сейчас Diamond Princess стоит в порту у города Иокогама.

Ранее Piter.tv писал о том, что у 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус.

Видео: YouTube/ABC News (Australia)