Инфекцией не заразился ни один россиянин.

У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус. Об этом заявили журналисты из The Washington Post со ссылкой на главу национального института инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Сейчас корабль с пассажирами находится на карантине в порте японского города Йокогама. Изоляцию продлили до 19 февраля, хотя изначально она должна была завершиться еще 14 числа.

Днем 15 февраля правительство Америки сообщило о планах эвакуации с лайнера своих граждан. Их вывезут из Японии двумя самолетами, посланными Госдепартаментом. Однако все пациенты с коронавирусом пройдут лечение в японской больнице. На данный момент количество зараженных на Diamond Princess достигает 355 человек. Среди них нет ни одного россиянина, хотя на корабле наших соотечественников 24 человека. Ранее вирусом заразился украинец. В общей сложности на корабле находится около 3,7 тысяч пассажиров.

Ранее Piter.tv писал о том, что с круизного лайнера Diamond Princess началась эвакуация.

Видео: YouTube/ABC News (Australia)