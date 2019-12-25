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На лайнере Diamond Princess с коронавирусом оказалось не 2, а 24 россиянина
Сегодня, 11:54
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lesjasap

На лайнере Diamond Princess с коронавирусом оказалось не 2, а 24 россиянина

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Их состояние уточняется.

На лайнере Diamond Princess, в котором выявили заболевших коронавирусом, оказалось 24 россиянина. Накануне стало известно, что в круиз японского лайнера отправились двое граждан РФ. Позже в посольстве уточнили информацию относительно пассажиров. На данный момент их состояние здоровья уточняется.

Напомним, что у 10 туристов обнаружили признаки пневмонии нового типа. Экипаж принял решение поставить лайнер на якорь у берегов Японии. Заболевших перевезли в медицинский центр, остальные будут 14 дней находиться в карантине в каютах.

Предположительно вирус на борт занес 80-летний житель Гонконга, который успел сойти еще 25 января

Ранее Piter.tv писал о том, что гаджеты в России подорожают из-за коронавируса.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: diamond princess, коронавирус, лайнер, япония
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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