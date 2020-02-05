Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Цена на электронику вырастет до 3%.

Гаджеты в России подорожают из-за вспышки коронавируса в Китае. Это связано с закрытием производств на неопределенное время. Каждая неделя будет добавлять приблизительно по 3% к стоимости товара. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на аналитиков Mobile Research Group.

Если производство не возобновится к 10 февраля, то электроника исчезнет из магазинов в РФ к марту. Цены будут расти в зависимости от типа товаров. Ожидается повышение стоимости от полутора до трех процентов. Проблемы скажутся на всех брендах, в частности - на Apple и Samsung.

Подобное может произойти в сфере автозапчастей. Компоненты могут подорожать в несколько раз. КамАЗ официально заявил о нехватке деталей для сборки машин. Из-за этого объемы производства могут сократиться уже к марту.

Ранее Piter.tv писал о том, что коронавирус выявил недостатки смартфонов iPhone.

