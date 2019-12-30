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Коронавирус выявил недостатки смартфонов iPhone

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Проблема связана с функцией Face ID.

Вспышка китайского коронавируса выявила недостаток последних смартфонах iPhone от компании Apple. 

Проблема связана с функцией Face ID, которая позволяет разблокировать телефон, отсканировав лицо. Из-за эпидемии все жители КНР ходя в масках, из-за чего Face ID не может считать лицо владельца, что делает ее бесполезной и даже опасной. 

В новых iPhone отсутствует функция Touch ID, которая позволяет снимать блок при помощи отпечатков пальцев, поэтому пользователи вынуждены возвращаться к цифровым паролям. 

Видео: YouTube / Apple

Теги: apple
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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