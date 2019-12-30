Коронавирус выявил недостатки смартфонов iPhone

Вспышка китайского коронавируса выявила недостаток последних смартфонах iPhone от компании Apple.
Проблема связана с функцией Face ID, которая позволяет разблокировать телефон, отсканировав лицо. Из-за эпидемии все жители КНР ходя в масках, из-за чего Face ID не может считать лицо владельца, что делает ее бесполезной и даже опасной.
В новых iPhone отсутствует функция Touch ID, которая позволяет снимать блок при помощи отпечатков пальцев, поэтому пользователи вынуждены возвращаться к цифровым паролям.
Видео: YouTube / Apple
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