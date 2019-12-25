На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне. На борту японского Diamond Princess был выявлен коронавирус у десяти иностранцев. Сейчас на нем путешествуют двое наших соотечественников. Об этом сообщили "ТАСС" со ссылкой на посольство РФ в Токио.
Дипломаты пытаются установить связь с россиянами и определить их состояние здоровья. В общей сложности на лайнере находятся 2,7 тысяч пассажиров из более чем 50 стран. Они останутся в своих каютах на двухнедельный карантин.
Diamond Princess встал на якорь около берегов Японии. Предположительно, разносчиком вируса стал 80-летний житель Гонконга. Он сошел на берег еще 25 января. Пострадавших переправляли с лайнера на сушу при помощи катеров береговой охраны. Далее их поместили в больницы Канагавы.
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Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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