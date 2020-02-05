Большую часть этого продукта привозят из Китая.

Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России. Об этом заявили "Ведомости" со ссылкой на представителей Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Специалисты считают, что продукт может временно пропасть из магазинов.

Сейчас поставки чеснока из Китая достигают 80% от всего предложения. Собственное производство России может нарастить не раньше 2021 года. Если возникнут перебои в поставках из КНР, то РФ заметит нехватку чеснока.

Ранее стало известно, что торговая сеть "Магнит" приостановила поставки фруктов и овощей из Китая. Ритейлер X5 задумывается о замене поставщика. К этой компании относятся "Перекресток", "Пятерочка" и "Карусель". При этом роста цен не ожидается.

Piter.tv писал о том, что овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем.

Фото: Piter.tv

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