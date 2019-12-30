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Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем

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Жители региона жалуются на рост цен на овощи.

Овощи в Хабаровский край будут завозить из Турции в связи с закрытием границы с Китаем. Большая часть товаров привозилась на территорию именно из КНР. После ситуации с коронавирусом многие продукты питания пропали с прилавков Владивостока. Об этом сообщили "РИА Новости". Министр сельского хозяйства Александр Шкурин заявил, что сейчас местные власти ведут переговоры и заключение контрактов с другими поставщиками.

Глава региона Сергей Фургал согласовал с ФАС план действий по исключению роста цен. Чиновники надеются, что ситуация не приведет к монопольной торговле и "задиранию" стоимости. Однако жители Суражевки уже успели сообщить, что продавцы стали реализовать огурцы и помидоры продаются по 500-600 рублей за килограмм. Ранее цена достигала 100-160 рублей за килограмм.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия закрыла авиасообщение с Китаем из-за коронавируса.
 

Теги: владивосток, закрытие границы, китай, коронавирус, турция, хабаровский край
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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