ФАС предотвратит рост цен на продукты на Дальнем Востоке

В регионе резко увеличилась стоимость овощей и фруктов.

Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил ФАС принять меры, чтобы предотвратить рост цен на продукты в ДФО. Он призвал ведомство предотвратить необоснованное повышение стоимости. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.

Ранее в регионах были замечены случаи резкого скачка цен на овощи и фрукты. Это произошло из-за закрытия пунктов пропуска на участках границы РФ с Китаем. Именно КНР являлся основным поставщиком продуктов на Дальний Восток.

На данный момент в Приморье возобновлено движение грузового транспорта между странами. Местные власти продолжат мониторинг стоимости продуктов

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке.