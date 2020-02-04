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В России коронавирус взвинтил цены на огурцы до 400 рублей

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Вирус также взвинтил цены на помидоры.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что во Владивостоке из-за коронавируса подорожали огурцы. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

По словам корреспондента, теперь огурцы стоят около 400 рублей. Вирус также взвинтил цены и на помидоры — 700 рублей за кг.

"В Приморье из-за закрытия границ с Китаем сильно подорожали овощи, помидоры стали стоить 380 рублей, огурцы побили рекорд и стали стоить 450 за кг. До вспышки вируса было все в районе 150 рублей за кг",

—сказано в сообщении.

Издание The Bell сообщает, что коронавирус отразился и на китайских ресторанах в России. Например, в Москве ресторан J.Z. Peking Duck на Цветном бульваре терпит убытки в двойном размере.

Ранее мы сообщали о том, что Путин не намерен переносить визит в Китай из-за коронавируса.

Видео:Tasty/YouTube

Теги: коронавирус, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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