Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что Путин не намерен переносить визит в Китай из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Отмечается, что визит главы государства намечен на вторую половину текущего года.
Напомним, что помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Большинство пострадавших находятся в Китае - 20,4 случаев, скончавшихся — 425 человек.
Ранее мы сообщали о том, что в Китае начались испытания российского препарата от коронавируса.
Видео:Kremlin
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