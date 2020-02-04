Поездка намечена на вторую половину 2020 года.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что Путин не намерен переносить визит в Китай из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отмечается, что визит главы государства намечен на вторую половину текущего года.

Напомним, что помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Большинство пострадавших находятся в Китае - 20,4 случаев, скончавшихся — 425 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае начались испытания российского препарата от коронавируса.

Видео:Kremlin