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Путин не намерен переносить визит в Китай из-за коронавируса

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Поездка намечена на вторую половину 2020 года.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что Путин не намерен переносить визит в Китай из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отмечается, что визит главы государства намечен на вторую половину текущего года. 

Напомним, что помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. Большинство пострадавших находятся в Китае - 20,4 случаев,  скончавшихся — 425 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае начались испытания российского препарата от коронавируса.

Видео:Kremlin

 

Теги: новости россии, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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