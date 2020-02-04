Триазаверин может помочь в борьбе против пневмонии нового типа.

В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра по здравоохранению Сергей Краевой. Чиновник выступил во время заседания профильного комитета в Государственной Думе.

В КНР закупаются лекарством триазаверин прокомментировал эксперт

Иностранцы предполагают, что этот препарат может иметь свойства, необходимые для борьбы с пневмонией нового типа. Однако говорить об этом можно будет только после проведения ряда тестов. В России данный медикамент используется для лечения от вирусных инфекций.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса.