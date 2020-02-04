Врачам не удается получить живой штамм.

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса. Пока медики не смогут получить живой штамм, эффективность разработок нельзя установить. На данный момент получить штамм вируса у зараженных иностранцев в Забайкалье не получается. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой на заседании комитета по здравоохранению в Государственной Думе. Эксперт добавил, что в РФ нет специфической иммунопрофилактики в виде препаратов.

Создать саму вакцину, имея определенные биотехнологические платформы, несложно прокомментировал чиновник

Однако на это может понадобиться от двух до пяти месяцев. Наиболее сложным вопросом станет проверка действия вакцины.

Ранее Piter.tv писал о том, что комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств.