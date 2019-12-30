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Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств

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Это связано с соблюдением требований ЕАЭС.

Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств. Специалисты недовольны, что чиновники не публикуют данные на сайте Единого реестра ЕАЭС. По мнению медиков, это нарушает требования союза, а также приказ ведомства. Об этом сообщили в "РБК".

Первые условия вступили в силу еще весной 2019 года. Члены РАН хотят видеть заключительные экспертные отчеты о лекарственных препаратах. Это поможет в борьбе против фальсификации научных исследований. Напомним, что с 2021 года медикаменты должны регистрироваться исключительно по правилам ЕАЭС. До 2025 года все регистрационные досье должны привести в соответствие требованиям.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом.

Видео: YouTube/EKU Stories

Теги: еаэс, лекарства, минздрав, ран, экспертиза
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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