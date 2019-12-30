Это связано с соблюдением требований ЕАЭС.

Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств. Специалисты недовольны, что чиновники не публикуют данные на сайте Единого реестра ЕАЭС. По мнению медиков, это нарушает требования союза, а также приказ ведомства. Об этом сообщили в "РБК".

Первые условия вступили в силу еще весной 2019 года. Члены РАН хотят видеть заключительные экспертные отчеты о лекарственных препаратах. Это поможет в борьбе против фальсификации научных исследований. Напомним, что с 2021 года медикаменты должны регистрироваться исключительно по правилам ЕАЭС. До 2025 года все регистрационные досье должны привести в соответствие требованиям.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом.

Видео: YouTube/EKU Stories