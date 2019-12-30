Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что гражданин Китая Ван Юньбин заявил об ужасных условиях содержания в больнице Забайкалья. Отмечается, что он узнал о своем возможном диагнозе из новостей, а не от врачей. В ведомстве подчеркнули, что согласно законодательству РФ, каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья.

По последним данным, коронавирусом в Китае заболели ещё 304 человека, а заражены около 14,4 тысячи.

Ранее мы сообщали о том, что зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая.