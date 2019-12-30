Зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая

Первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая. Об этом сообщило в Twitter филиппинское отделение ВОЗ.

Как оказалось, первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах. Известно, что умершим являлся 44-летний турист, который проживал в городе Ухань. Мужчина скончался 1 февраля.

В ВОЗ подчеркнули, что филиппинская больница, принимает все меры по профилактике и борьбе с китайским вирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Карелии госпитализировали студента из Китая с подозрением на коронавирус.