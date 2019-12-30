В Карелии госпитализировали студента из Китая с подозрением на коронавирус

У молодого человека температура, других признаков нет.

Из КНР в Карелию вернулся студент консерватории. Его госпитализировали 1 февраля с подозрением на коронавирус: у парня поднялась температура до 37,3 градусов. Другие признаки заболевания пока не обнаружены. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Республики Карелии Михаил Охлопков.

Медики взяли необходимые анализы, завтра, 2 февраля, будут известны результаты. Сейчас парень в изоляторе в стабильном состоянии.Студенты консерватории, живущие в общежитии, находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что в Боткинскую больницу доставили 30 петербуржцев с подозрением на коронавирус, а число зараженных коронавирусом выросло до почти 12 тысяч.

Ранее мы сообщали, что пенсионер из Петербурга попал в реанимацию из-за зажигалки.

Фото: pxhere.com