После обследования заболевание не подтвердилось ни у одного из них.

В среду, 29 января, в Пулково приземлился первый самолет, вернувший россиян на родину из Китая. Пассажиров обследовали прямо на борту самолета. После в Боткинскую больницу доставили 30 петербуржцев с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

В итоге заболевание не подтвердилось ни у одного из них. У горожан выявили другие болезни, которые не опасны для жизни.

Известно, что в ближайшее время в Петербурге ожидают ещё один самолет, на борту которого будут находиться россияне, отдыхавшие на китайских курортах.

Рководитель отдела вирусологии имени Смородинцева Института экспериментальной медицины (ИЭМ) отметила, что коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через продукты и при контакте.

Ранее мы сообщали о том, что назван возможный срок появления коронавируса в России.

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