Число зараженных коронавирусом выросло до почти 12 тысяч

За сутки число зараженных коронавирусом из Китая увеличилось на более 2101 человек, всего от инфекции погибли 259 человек. Об этом сообщает телеканал CGTN.
К 1 февраля в Китае подтверждено почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, еще более 100 зараженных находятся в других странах. Помимо этого из китайских больниц выписали выздоровевших 243 пациентов.
Ранее ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией. В правительстве приняли решение о закрытии границы на Дальнем Востоке.
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