Это связано с распространением коронавируса.

Михаил Мишустин распорядился закрыть границы на Дальнем Востоке. Премьер-министр России подписал соответствующее распоряжение. Чиновник заявил на заседании правительства, что документ уже ушел в работу. Об этом сообщили в "ТАСС".

Мы сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты прокомментировал спикер

Напомним, что коронавирус уже распространился на все регионы Китая. К 00 часам ночи 30 января зарегистрировано 7,7 инфицированных по стране. Число погибших от пневмонии нового типа возросло до 170 человек. Еще 170 жителям страны удалось побороть болезнь.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавируса.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

