Там призвали считать инфекцию острым респираторным заболеванием.

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией. Об этом заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. На данный момент инфекция зарегистрирована у 7834 человек.

Большинство пострадавших находятся в Китае - 7736 случаев, еще 98 - в других странах. Эксперты подтвердили восемь случаев передачи вируса от человека к человеку. В тяжелом состоянии находятся 1370 заболевших, 170 человек скончались. Подозрение на заражение пневмонией нового типа рассматривают у еще 12,167 человек. В ВОЗ рекомендуют называть болезнь острым респираторным заболеванием 2019-nCoV", а сам вирус - "2019-nCoV".

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские путешественники рассказали, как живёт Китай во время эпидемии коронавируса.

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