Вечером в Петербург прибыли самолеты из Пекина и Чэнду.

В четверг, 30 января, петербургские путешественники рассказали, как живёт Китай во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

По словам петербуржцев, китайские улицы заметно опустели. Местные жители в обязательном порядке носят медицинские маски, чтобы защититься от вируса.

"Все сидят дома. Обычно новогодние праздники в Китае проходят с размахом, а в этом году все отменили", —отметила россиянка.

Несмотря на гнетущую обстановку среди местных жителей не наблюдается паники. Люди с готовностью соблюдают меры безопасности, предложенные не только местной властью, но и авиалиниями.

Напомним, что в минувшую среду, 29 января, в Пулково приземлился первый самолет, вернувший россиян на родину из Китая. Пассажиров обследовали прямо на борту самолета. После в Боткинскую больницу доставили 30 петербуржцев с подозрением на коронавирус.В итоге заболевание не подтвердилось ни у одного из них.

Ранее мы сообщали о том, что Минздрав РФ рекомендовал три препарата для лечения коронавируса.

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