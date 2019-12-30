Пенсионер из Петербурга попал в реанимацию из-за зажигалки

Врачи борются за его жизнь.

В пятницу, 31 января, врачи Военно-медицинской академии сообщили о крайне тяжелом состоянии одного из своих пациентов. Он был доставлен к ним 28 января с ожогами 39% от площади тела.

В этот день пожилой петербуржец решил как обычно закурить пока шел по улице Голубко в Красном Селе. Он уже вытащил из своего кармана сигареты и зажигалку, как та внезапно взорвалась у него в руках.

Через несколько секунд загорелась одежда, затем голова, туловище, руки и ноги. Огонь проник в ткани очень глубоко, сильно повредив кожные покровы.

На данный момент за его жизнь продолжают бороться врачи.

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Фото: pexels