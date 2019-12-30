В Ульяновке загорелось деревянное здание больницы

Огонь охватил больше тысячи квадратных метров.

В субботу, 1 февраля, стало известно о ночном пожаре в Тосненском районе Ленобласти. Свидетели сообщили о возгорании в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Оказлось, что в Ульяновке вспыхнуло деревянное здание больницы. Огонь охватил больше тысячи квадратных метров. В комментариях отмечают, что зарево от бушующего огня было видно даже с окраин города. Очевидцы также рассказали, что пожарные прибыли на место спустя полчаса после сообщения.

Ранее мы писали, что две машины удалось спасли из пылающих гаражей на Суздальском проспекте.

Видео: Piter.tv