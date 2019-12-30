Две машины удалось спасли из пылающих гаражей на Суздальском проспекте

Огонь охватывал три гаража, размером два на четыре метра.

В пятницу, 31 января, в гаражном городке Калининского района начался пожар. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Звонок о начавшемся возгорании поступил спасателям в 20:15. Затем к месту происшествия сразу же выехали пятнадцать сотрудников на трех трех единицах техники. К моменту прибытия пожарных огонь охватывал уже три гаража, размером два на четыре метра. В одном из них полностью сгорел автомобиль марки "Нива", однако оставшиеся две машины удалось спасти.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

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