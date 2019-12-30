Ван Юньбин заявил, что узнал о своем возможном диагнозе из новостей, а не от врачей

В воскресенье, 2 февраля, стало известно о том, что зараженный коронавирусом китаец в шоке от больницы в Забайкалье. Об этом сообщает "Чита.Ру".

Гражданин Китая Ван Юньбин заявил об ужасных условиях содержания в больнице Забайкалья.

"Врачи не говорят мне, что я заражен, и не дают мне результаты анализов", - заявил мужчина.

Также Ван Юньбин отметил, что он узнал о своем возможном диагнозе из новостей, а не от врачей.

Ранее в Забайкалье рассказали о состоянии Ван Юньбина. По словам главы регионального ведомства, Светланы Лапу, пациент идет на поправку. Она также добавила, что больным в тесном контакте находились только два человека, которых поместили в карантин. Признаков коронавируса у них не обнаружено.

Ранее мы сообщали о том, что в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.