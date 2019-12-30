Когда возобновятся занятия в школах неизвестно.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда краевого законодательного собрания Алексея Бутыльского.

Власти региона насторожены из-за риска дальнейшего распространения смертельного вируса. Когда возобновятся занятия в школах неизвестно.

Ранее в Забайкалье выявили одного заболевшего китайским вирусом. В настоящее время больные находятся в стабильном состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут.

Видео: YouTube / CBC News The National