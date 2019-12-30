Экспресс-тест уже доставлен в самую пострадавшую провинцию Китая.

В Китае разработали тест, способный выявить новый коронавирус за 8-15 минут. Об этом сообщили в агентстве "Синьхуа" со ссылкой на сотрудников городского управления по науке и технологиям. Над разработкой также трудились специалисты из одной из самых высокотехнологичной компаний региона. Первая партия наборов для быстрого проведения анализа уже используется в провинции Хубэй.

Образец создан на базе национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний. Он располагается в городе Уси провинции Цзянсу. Исследователи заметили, что тест высокочувствителен и прост в использовании. Его также легко транспортировать до места назначения.

Сейчас производители уже наладили процесс изготовления экспресс-теста. Объемов производства достаточно, чтобы проверить состояние четырех тысяч человек за день.

Ранее Piter.tv писал о том, что число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек.

Видео: YouTube/CBC News The National