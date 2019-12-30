Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек

По стране заразились более 9,5 тысяч местного населения.

Число жертв коронавируса нового типа в Хубэй (КНР) выросло до 204. В данной провинции зафиксировано 5,8 тысяч заболевших. Общее количество зараженных по Китаю достигло отметки в 9,5 тысяч жителей. Об этом сообщила местная газета Global Times.

За последние сутки инфекция подтверждена в 1982 новых случаях. За день летальный исход настиг 43 пациентов, среди них 42 пришлись на Хубэй. Один человек погиб на территории, которая граничит с Россией. Речь идет о провинции Хэйлунцзян.

Напомним, что вспышка коронавируса началась с китайского города Ухань.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией.

Фото: Pixabay.com

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