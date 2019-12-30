В России выявили два случая заболевания коронавирусом

Оба заболевших — граждане Китая.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что России выявили два случая заболевания коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Изветсно о том, что заболевшие в России являются гражданами Китая. Случаи инфицированы коронавируса выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

В настоящее время больные находятся в стабильном состоянии. Медики отмечают, что заболевшие пребывают в учреждении без клинических проявлений китайского вируса и без температуры. Ведомства отмечают, что Россия находятся в безопасности.

Сейчас в России заболевших новым типом коронавируса людей нет. Владимир Путин поручил правительству минимизировать потери в случае попадания инфекции в РФ. С 28 января всех россиян, прибывших из Китая, обследуют на наличие заболевания. В пяти регионах на Дальнем Востоке закрыли пешеходную и автомобильную границу с Китаем.

Ранее мы сообщали о том, что зараженных коронавирусом нашли во всех регионах Китая.

Видео: YouTube / South China Morning Post