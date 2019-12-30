Зараженных коронавирусом нашли во всех регионах Китая

Последним китайским регионом, где подтвердился случай инфицирования, оказался Тибетский автономный район.

Первый подтвержденный случай инфицирования человека новым коронавирусом 2019-nCoV выявили в Тибетском автономном районе в Китае. Таким образом, теперь во всех китайских регионах есть зараженные люди. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Согласно отчету ведомства, число погибших от коронавируса на данный момент достигло 170 человек, столько же человек выздоровели. Число заболевших превысило 7 тысяч человек по всему миру, 31 из них находится в тяжелом состоянии.

Сейчас в России заболевших новым типом коронавируса людей нет. Владимир Путин поручил правительству минимизировать потери в случае попадания инфекции в РФ. С 28 января всех россиян, прибывших из Китая, обследуют на наличие заболевания. В пяти регионах на Дальнем Востоке закрыли пешеходную и автомобильную границу с Китаем.

Ранее мы подробнее рассказывали о новом типе коронавируса.

Видео: YouTube / ITV News