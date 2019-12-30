Россия закрывает границу с Китаем в пяти регионах на Дальнем Востоке

Это делается в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса.

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем в пяти регионах на Дальнем Востоке - в Амурской области, Еврейской АО, Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

По ее словам, это необходимо сделать, чтобы не допустить проникновение нового коронавируса на территорию нашей страны. Кроме того, планируется ввести режим, который позволит россиянам возвращаться с карантина, а китайским гражданам покидать пределы России.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. По последним данным, зарегистрировано 7736 заболевших по всему миру, 170 человек умерли, 124 пациента излечились.

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