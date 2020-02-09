У украинца на круизном лайнере в Японии обнаружили коронавирус

Кроме того, среди заболевших людей оказались граждане Филлипин.

Минздрав Японии объявил о шести случаях заражения коронавирусом. Все люди находились на борту карантинного круизного судна Diamond Princess – среди них нашлись граждане Украины, Филиппин и США. Украинец и филлипинцы работали в экипаже корабля. Теперь заболевших высадили с судна и госпитализировали.

Среди пассажиров лайнера Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ. С 3 февраля корабль стоит на якоре в водах около порта Йокогама. Эксперты полагают, что вирус на корабль занес 70-летний житель Гонконга. Мужчина успел сойти с лайнера еще 25 января.

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Видео: YouTube / The Telegraph