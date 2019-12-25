Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess в Японии выросло до 61

Среди них россиян нет.

Число заражённых коронавирусом на Diamond Princess в Японии возросло до 61. Еще у 41 человека на борту круизного лайнера нашли пневмонию нового типа. Болезнь выявили у 21 японца, 8 граждан США, 5 австралийцев и канадцев, одного аргентинца. На данный момент среди пострадавших нет ни одного россиянина. Об этом сообщили в Минздраве Японии.

Отметим, что всех зараженных направили в больницы. Среди больных нет членов экипажа. Пострадавшим от 20 до 80 лет. Большинству - от 70 до 80 лет.

Напомним, что среди пассажиров находятся 24 гражданина РФ. С 3 февраля корабль стоит на якоре в водах около порта Йокогама. Эксперты полагают, что вирус на корабль занес 70-летний житель Гонконга. Мужчина успел сойти с лайнера еще 25 января.

Ранее Piter.tv писал о том, что на лайнере Diamond Princess с коронавирусом оказалось не 2, а 24 россиянина.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

