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Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы, но количество зараженных растет
Сегодня, 7:27
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lesjasap

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы, но количество зараженных растет

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Сейчас корабль находится на якоре у берегов Японии.

Врачи обнаружили 20 зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. На данный момент инфекция пока что не коснулась россиян, находящихся на борту. Минздрав Японии ввел на корабле 14-дневный карантин, до 20 февраля. Об этом сообщили в профильном ведомстве. 

Дипломаты из РФ поддерживают с соотечественниками контакт в режиме реального времени. Они узнают о возникающих трудностях,  вопросах и состоянии здоровья. Напомним, что на лайнере путешествуют 24 человека из России. В общей сложности на Diamond Princess более 3,7 тысяч путешественников из 50 стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что смертность от коронавируса замедлилась. Последние новости.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: diamond princess, лайнер, япония
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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