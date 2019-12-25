Смертность от коронавируса замедлилась. Последние новости

Власти Китая заявили о снижении скорости смертности от коронавируса. На данный момент известно только о двух смертельных случаях за пределами Поднебесной.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в одном из самых густонаселенных городов в центре Китая – Ухане. По последним официальным данным, сейчас количество зараженных составляет 24627 человек. Инфекция распространилась также в Австралии, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Тайланде, Германии, США и других странах. Piter.TV рассказал о том, что стало известно за последние сутки.

Статистика

На данный момент от смертельной инфекции умерло 494 человека, 990 выздоровели. За весь период за пределами Поднебесной смертельные случаи были зафиксированы на Филиппинах и Гонг Конге. Под подозрением находятся более 23 тыс. человек. Власти Китая заявили о снижении смертности от 2019-nCoV.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борьбу с распространением заболевания на ближайшие три месяца понадобится 61,5 млн долларов.

Коронавирус в России

Два случая заболевания коронавирусом на территории России были зафиксированы в Тюменской области и Забайкальском крае. Об этом стало известно 31 января, оба заболевших являются гражданами Китая. О новых случаях не сообщалось.

Сегодня, 5 февраля, в Россию прибыли два рейса с россиянами на борту. Всего на Родину вернулись 147 человека, среди них десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, один гражданин Армении и один — Украины. В течение двух недель их ждет карантин, чтобы исключить привоз в страну коронавируса. Пассажиров поместили в реабилитационного центр в Тюмени. В Сети появились фотографии реабилитационного центра, где будут находиться эвакуированные из Уханя.

24 россиянина оказались на "зараженном" лайнере Diamond Princess в Японии. Пассажиры останутся в своих каютах на протяжении двух недель. Предположительно вирус на борт занес 80-летний житель Гонконга, который успел сойти еще 25 января.

Коронавирус и цены

Инфекция сказалась на ценах на фрукты и овощи на Дальнем Востоке. Купить огурцы во Владивостоке можно по 450 рублей за килограмм, помидоры — по 700 рублей. До вспышки вируса все стоило в районе 150 рублей за кг. Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР. Также в ведомстве не ожидают дефицита чеснока, о котором ранее сообщили эксперты.

Кроме того, по прогнозу цена на гаджету будет расти каждую неделю на 3%. Это связано с закрытием китайских производств на неопределенное время. Подобное может произойти в сфере автозапчастей. Компоненты могут подорожать в несколько раз. КамАЗ официально заявил о нехватке деталей для сборки машин. Из-за этого объемы производства могут сократиться уже к марту.

Петербуржцы пожаловались на рост цен на медицинские маски. За неделю они подорожали с 8 до 13 рублей. Владимир Путин намерен лишать лицензии аптеки, завышающие цены из-за коронавируса.

Ранее Piter.TV рассказал о симптомах коронавируса.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, coronavirus-monitor.ru, Tasty/YouTube