Роспотребнадзор рассказал о состоянии возвращающихся из Уханя россиян. На борту первого самолета ВКС нет людей с признаками коронавируса. Об этом сообщила главный государственный врач страны Анна Попова.
Людей с клиническими признаками заболевания из Уханя вывезти невозможно
прокомментировала эксперт
Она добавила, что среди пассажиров есть семьи с несовершеннолетними. Экипажу важно создать для них комфортные условия эвакуации. Рейс сопровождают военные медики, вирусологи от Минздрава РФ. На данный момент ни у одного пассажира состояние здоровья за время полета не ухудшилось.
Ранее Piter.tv писал о том, что зоной карантина для эвакуированных из Китая Россиян станет Тюменская область.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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