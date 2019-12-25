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Роспотребнадзор рассказал о состоянии возвращающихся из Уханя россиян
Сегодня, 8:11
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lesjasap

Роспотребнадзор рассказал о состоянии возвращающихся из Уханя россиян

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Ни у кого нет признаков коронавируса.

Роспотребнадзор рассказал о состоянии возвращающихся из Уханя россиян. На борту первого самолета ВКС нет людей с признаками коронавируса. Об этом сообщила главный государственный врач страны Анна Попова.

Людей с клиническими признаками заболевания из Уханя вывезти невозможно

прокомментировала эксперт

Она добавила, что среди пассажиров есть семьи с несовершеннолетними. Экипажу важно создать для них комфортные условия эвакуации. Рейс сопровождают военные медики, вирусологи от Минздрава РФ. На данный момент ни у одного пассажира состояние здоровья за время полета не ухудшилось.

Ранее Piter.tv писал о том, что зоной карантина для эвакуированных из Китая Россиян станет Тюменская область.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: вкс, коронавирус, роспотребнадзор, ухань, эвакуация
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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