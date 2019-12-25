Ни у кого нет признаков коронавируса.

Роспотребнадзор рассказал о состоянии возвращающихся из Уханя россиян. На борту первого самолета ВКС нет людей с признаками коронавируса. Об этом сообщила главный государственный врач страны Анна Попова.

Людей с клиническими признаками заболевания из Уханя вывезти невозможно прокомментировала эксперт

Она добавила, что среди пассажиров есть семьи с несовершеннолетними. Экипажу важно создать для них комфортные условия эвакуации. Рейс сопровождают военные медики, вирусологи от Минздрава РФ. На данный момент ни у одного пассажира состояние здоровья за время полета не ухудшилось.

Ранее Piter.tv писал о том, что зоной карантина для эвакуированных из Китая Россиян станет Тюменская область.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

