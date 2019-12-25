Главный госврач России встретит в Тюмени борт из Китая

Анна Попова уже прибыла в регион.

Главный государственный врач России встретит в Тюмени борт из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по профилактике коронавируса. Анна Попова уже провела личную встречу с губернатором области Александром Моором.

Руководитель Роспотребнадзора ожидает прибытия борта ВКС с эвакуированными гражданами страны. В самолете также находятся представители Украины, стран ЕАЭС.

Ранее Piter.tv писал о том, что первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

