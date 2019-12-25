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Главный госврач России встретит в Тюмени борт из Китая
Сегодня, 7:53
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lesjasap

Главный госврач России встретит в Тюмени борт из Китая

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Анна Попова уже прибыла в регион.

Главный государственный врач России встретит в Тюмени борт из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по профилактике коронавируса. Анна Попова уже провела личную встречу с губернатором области Александром Моором.

Руководитель Роспотребнадзора ожидает прибытия борта ВКС с эвакуированными гражданами страны. В самолете также находятся представители Украины, стран ЕАЭС.

Ранее Piter.tv писал о том, что первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: анна попова, вкс, главный врач, китай, коронавирус, тюмень, ухань
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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