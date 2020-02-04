Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. Чиновники объяснили, что воздушное средство стартовало с аэродрома Восточного военного округа. Далее экипаж приземлится в китайском городе Ухань. Известно, что борт относится в представительству воздушно-космических сил.
Покидающих КНР граждан России будут сопровождать военные медики и вирусологи. У них есть оборудование для диагностики, средства индивидуальной защиты, медицинские препараты.
Ранее Piter.tv писал о том, что место для эвакуации российских граждан из Китая определено.
Видео: YouTube/World Top ONE
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