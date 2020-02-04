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Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя

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Граждан России будут сопровождать военные медики.

Первый самолет ВКС вылетел для эвакуации россиян из Уханя. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны РФ. Чиновники объяснили, что воздушное средство стартовало с аэродрома Восточного военного округа. Далее экипаж приземлится в китайском городе Ухань. Известно, что борт относится в представительству воздушно-космических сил.

Покидающих КНР граждан России будут сопровождать военные медики и вирусологи. У них есть оборудование для диагностики, средства индивидуальной защиты, медицинские препараты.

Ранее Piter.tv писал о том, что место для эвакуации российских граждан из Китая определено.

Видео: YouTube/World Top ONE

Теги: вкс, китай, коронавирус, самолет, ухань, эвакуация
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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