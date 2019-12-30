Военные переправят домой 130 человек.

Группировку самолетов ВКС России направят в Хубэй для эвакуации 3 февраля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По данным эксперта, планируется доставить домой 130 человек. Именно столько граждан выразили желание покинуть Китай из-за вспышки коронавируса.

Ранее указ об эвакуации подписал президент Владимир Путин. Дмитрий песков заявил, что самолеты вооруженных сил начнут выполнение задачи с первого февраля. Ожидается, что военные проведут несколько рейсов для перевозки россиян из КНР.

Ранее Piter.tv писал о том, что РФ приостановила безвизовые турпоездки в Китай.

Видео: YouTube/Правительство России