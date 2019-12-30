Самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая

Ранее власти страны закрыли границу и ограничили авиасообщение с Поднебесной.

Самолеты ВКС РФ привлекут к эвакуации граждан РФ из Китая. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, президент издал указ об эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом. Для этого будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы с 1 февраля.

Ранее РФ ограничила авиасообщение с Китаем из-за коронавируса и закрыла границу. К 1 февраля в Китае подтверждено почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом, еще более 100 зараженных находятся в других странах. От инфекции погибли 259 человек.