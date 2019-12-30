Россия закрыло авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Отмечается, что новый режим авиасообщения с КНР будет введен в ночь на субботу, 1 февраля.

В пятницу, 31 января, стало известно, то правительство России закрыло авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Известно, что правила вводятся в ночь на субботу, 1 февраля. При этом исключение составляют регулярных маршруты авиакомпании "Аэрофлот" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также в список "расрешенных рейсов" попали регулярные китайские авиалинии в московский аэропорт Шереметьево. При этом полёты будут выполняться из терминала F.

Эксперты связывают соответствующие меры с выявленными в России заболевшими коронавирусом. Больные являются гражданами Китая. Случаи инфицированы коронавируса выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

Ранее мы сообщали о том, что в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.